Ankara'da cinayet

ANKARA (AA) - Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Suriye uyruklu bir kişi, bıçakla öldürüldü.
Alınan bilgiye göre, kentte mevsimlik işçi olarak çalışan Suriye uyruklu İbrahim H'nin (25) dün gece eve dönmemesi üzerine ailesi çevrede aramaya başladı.
İbrahim H'yi Bitik Mahallesi'ndeki Ova Çayı'nda suyun içinde hareketsiz halde bulan ailesi, polise haber verdi.
Polisin yaptığı incelemede, İbrahim H'nin boğazı bıçakla kesilerek öldürüldüğü ve sırtına taş bağlandıktan sonra gömleği giydirilerek suya atıldığı belirlendi.
İbrahim H'nin cesedi, savcının incelemesinin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Suriye uyruklu M.E. ve 'yı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Polis, olayla ilgisi bulunduğu iddia edilen Ö.E. ve Y.A'yı yakalamak için çalışma yürütüyor.