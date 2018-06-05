Ankara'da çiftçilere 260 milyon hibe desteği

ANKARA (AA) - Ankara Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Bülent Korkmaz, Ankara'da çiftçilere her yıl ortalama 260 milyon lira hibe desteği verdiklerini söyledi.

Korkmaz, Beypazarı İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün bir tesiste düzenlediği iftarda yaptığı açıklamada, Beypazarı'nın başkent tarımının göz bebeği olduğunu belirtti.

Beypazarı'nın tarımsal üretim ve hasılanın en yüksek olduğu ilçeler arasında yer aldığını dile getiren Korkmaz, "Başta havuç olmak üzere, ıspanak, marul, yeşil soğan üretimiyle ülkemizde 1. ve 2. sırada yer alan ilçemizin tarım kahramanlarıyla bir araya gelmek istedik." dedi.

Ankara tarımına yılda ortalama 260 milyon lira üzerinde hibe desteği verdiklerini aktaran Korkmaz, şunları kaydetti:

"260 milyon hibe desteğine karşılık, Ankara tarımı her yıl 5,6 milyar lira üzerinde tarımsal hasıla gerçekleştiriyor. Ankara metropol bir kent ama kentin 20 kilometre dışına çıktığınızda Anadolu'nun tüm şehirleri nasılsa Ankara'da da öyle yoğun tarım ve tarımsal faaliyet görüyoruz. Ankara'da tarım ve hayvancılıkla uğraşan 100 binin üzerinde ailemiz bulunuyor. Birçok ürün grubunda ihracat yapmaya başladık."

İftara, Beypazarı Kaymakamı Kadir Ekinci, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Yavuz Ekici, Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, Bostancılar Odası Başkanı Ahmet Gencer, TMO Müdürü Abdullah Dinçer ve çiftçiler katıldı.



