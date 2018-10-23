Ankara'da ByLock soruşturması: 20 gözaltı kararı

ANKARA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 20 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı bildirildi.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerden 7'sini gözaltına aldı.

Zanlıların ifade işlemleri için emniyet müdürlüğüne getirildiği, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Muhabir: Zafer Fatih Beyaz-İsmet Karakaş