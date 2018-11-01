Ankara'da ByLock operasyonu

ANKARA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen FETÖ soruşturmasında, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 21 sivil için gözaltı kararı çıkarıldığı ifade edildi.

Karar doğrultusunda harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerden 11'ini yakaladı.

Açıklamada, diğer şüphelileri yakalamak için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.