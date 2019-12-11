Son Dakika

Ankara'da bir kişi, borç yüzünden arkadaşını bıçakla öldürdü

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde 17 yaşındaki genç, 50 liralık borç yüzünden kavga ettiği arkadaşını bıçakla öldürdü. Alınan bilgiye göre, M.Ş. (17), bir süre önce 50 lira borç verdiği arkadaşı Erkan Y. (24) ile Cumhuriyet...

Genel 11.12.2019, 11:09
Ankara'da bir kişi, borç yüzünden arkadaşını bıçakla öldürdü
banner230

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde 17 yaşındaki genç, 50 liralık borç yüzünden kavga ettiği arkadaşını bıçakla öldürdü.

Alınan bilgiye göre, M.Ş. (17), bir süre önce 50 lira borç verdiği arkadaşı Erkan Y. (24) ile Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi'nde karşılaştı. Borcunu ödemesini isteyen M.Ş, çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Erkan Y'yi bıçakla yaraladı.

Ambulansla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erkan Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çubuk İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olaydan sonra kaçan M.Ş'yi, iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarından saklandığı yeri tespit ederek yakaladı.

M.Ş'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

#alacak #Ankara #bıçak #borç #cinayet #Çubuk #Hastane #ölü
Yorumlar (0)
banner287
banner269
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 11 Aralık 2019
İmsak 06:14
Güneş 07:42
Öğle 12:39
İkindi 15:06
Akşam 17:27
Yatsı 18:50

Gelişmelerden Haberdar Olun

@