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Ankara'da bir kadın eski eşi tarafından bıçaklandı

- Çubuk ilçesinde, sokak ortasında eski eşi tarafından 7 yerinden bıçaklanan kadının durumunun ağır olduğu belirtildi

25 Aralık 2017 Pazartesi 02:34
Ankara'da bir kadın eski eşi tarafından bıçaklandı
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir kadın, eski eşi tarafından sokak ortasında bıçaklandı.

Alınan bilgiye göre, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Ankara Bulvarı'ndaki bir kafeteryada arkadaşları ile oturan Hanife E. (27), yaklaşık 4 ay önce boşandığı Oktay K'nin konuşmak istemesi üzerine dışarı çıktı.

İddiaya göre kafeteryadan birkaç metre uzaklaşan eski çiftin arasında tartışma çıktı. Tartışma esnasında Oktay K. Hanife E'yi bıçaklayarak kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine gelen 112 sağlık ekibi Hanife E'yi Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırdı. Vücudunun 7 yerinden bıçaklandığı belirlenen ve durumu ağır olan kadın, ilk müdahalenin ardından Ankara Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Hanife E. ile Oktay K'nin 8 yıllık evliliklerinden 2 çocuklarının olduğu ancak şiddetli geçimsizlik nedeniyle 4 ay önce boşandıkları öğrenildi.

Polis olaydan sonra kaçan Oktay K'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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