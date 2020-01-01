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Ankara'da bir apartmanda çıkan yangında 4 kişi öldü
Ankara'nın Altındağ ilçesinde 4 katlı bir apartmanın giriş katında çıkan yangında, ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi.
Genel 01.01.2020, 09:36
ANKARA (AA) - Altındağ ilçesine bağlı Karapürçek Mahallesi 439. sokakta, 4 katlı bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine gelen ekipler tarafından giriş katındaki yangın sonucu dairede bulunan 4 kişinin öldüğü belirlendi.
Yangında dumandan etkilenen çok sayıda kişi hastanelerde tedavi altına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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