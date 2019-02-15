Ankara'da babasını öldürdüğü iddia edilen genç kız tutuklandı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Keçiören ilçesinde tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan genç kız tutuklandı.

İddiaya göre, Berfin Ö. (16) gece saatlerinde tartıştığı babasına mutfaktan aldığı bıçakla saldırdı. Baba İlhami Ö, bıçak darbeleri sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Babası tarafından darbedilen Berfin Ö. ise polis ekipleri eşliğinde Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.



Hastanedeki müdahalesinin ardından Berfin Ö, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Adliyeye sevk edilen genç kız, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

