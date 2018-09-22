ANKARA (AA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, daha sağlıklı bir toplum için bisiklet kullanmanın önemine işaret ederek, "Ulaşımda çeşitlendirme önemli. Daha fazla yürüyelim, daha fazla bisiklete binelim. Toplu taşıma araçlarını daha fazla kullanalım. Akaryakıt yakmayalım, yağlarımızı yakalım." dedi.

Kaymakcı, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Ankara'da düzenlenen "Otomobilsiz Gün" bisiklet turu etkinliğine katıldı. Etkinlik kapsamında, Bahçeli 7. cadde motorlu araç trafiğine kapatılarak sadece yaya ve bisikletlilerin kullanımına açıldı.



Etkinliğin açılışında konuşan Kaymakcı, Avrupa Hareketlilik Haftasını kutlayarak, programa katılan Ankara Büyükşehir Belediyesi, AB Türkiye Delegasyonu, Türkiye Belediyeler Birliği ve Türkiye Bisiklet Federasyonunun yanı sıra diplomatik misyon temsilcileri ve bisikletçilere teşekkür etti.

Daha sağlıklı bir toplum için bisiklet kullanmanın önemine işaret eden Kaymakcı, şu ifadeleri kullandı:

"Otomobilsiz bir Avrupa ve Ankara günü olabilir. Bunu Ankaralılara göstermek istiyoruz. Ulaşımda çeşitlendirme önemli. Daha fazla yürüyelim, daha fazla bisiklete binelim. Toplu taşıma araçlarını daha fazla kullanalım. Metromuzda, otobüsümüzde bisikletimize yer bulalım. Sokaklarımızda, caddelerimizde bisiklet yolu ayıralım. Akaryakıt yakmayalım, yağlarımızı yakalım. Hareket berekettir. Türkiye, hareketli bir ülkedir. Türkiye'nin hareketi Avrupa'ya doğrudur."

Kaymakcı, Türkiye'deki sürücülerin bisikletlilere saygılı olması ricasında bulunarak, "O insanlar havayı daha az kirleten insanlar. O yüzden bisikletlilere daha fazla saygı gösterelim." dedi.

Kendisinin de amatör bisikletçi olduğunu söyleyen Kaymakcı, Türkiye Bisiklet Federasyonu üyesi olduğunu da sözlerine ekledi.

- "Farklı ulaşım yöntemlerinin kullanılmasını teşvik etmeliyiz"

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Berger de bu haftanın AB'de Avrupa Hareketlilik haftası olarak kutlandığına işaret ederek, Türkiye'de 25 belediyenin de düzenlenen etkinliklere katıldığını belirtti.

Bu hafta kapsamında, amaçlarının sürdürülebilir kentsel yaşamı teşvik etmek olduğunu dile getiren Berger, "Bizim bu haftadaki sloganımız: 'Çeşitlendir ve Devam Et!'. Farklı ulaşım araçları kullanarak, trafik sıkışıklığını azaltmak." dedi.

Berger, "Farklı ulaşım yöntemlerinin kullanılmasını teşvik etmeliyiz. Sadece araba değil, otobüs, bisiklet veya metro kullanmak, yürümek bu yöntemler arasında. Sürekli araba kullanmak değil de ne tür ulaşım mümkünse bunları kullanmak." ifadelerini kullandı.

AB Delegasyonu Başkanı Berger, başkentte çok sayıda kişinin araba kullandığına dikkati çekerek, Ankara Büyükşehir Belediyesinin başkent sokaklarında daha fazla bisiklet yolu inşa etme projesini desteklediklerinin altını çizdi.

- "25 belediyemiz bu hafta etkinlikler gerçekleştiriyor"



Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hayrettin Güngör de Türkiye Belediyeler Birliğinin Ulusal Koordinatörlüğünü üstlendiği "Avrupa Hareketlilik Haftası" ile ilgili çok güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirtti.



Programda emeği geçenlere teşekkür eden Güngör, şunları söyledi:



"2002'den bu yana Türkiye'den bu etkinliğe katılan belediye sayısı 7'yi geçmemiş. Bugün itibarıyla 9'u büyükşehir olmak üzere 25 belediyemiz bu hafta etkinlikler gerçekleştiriyor. Türkiye Belediyeler Birliği olarak hedefimiz tüm Türkiye sathına bunu yaymak ve etkinliği geliştirmek. Ayrıca belediyelerimizle ortak projeler oluşturmak, sürdürülebilir toplu ulaşımı gerçekleştirmek amacıyla birlik olarak her türlü desteği gerçekleştiriyoruz."



Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Gökşin ise Bahçelievler 7. Cadde'yi ilk defa trafiğe kapattıklarını ifade etti.



Cadde esnafının bu durumdan ne kadar memnun olduğunu ölçeceklerini dile getiren Gökşin, "Caddeleri kapatmak kolay. Önemli olan buradaki esnafımızın memnuniyeti. Bizden böyle bir talepte bulunulursa Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman bu tür çalışmalara varız." dedi.



EGO Genel Müdür Vekili İsmail Özdemir, beklentilerinin üstünde bir katılım olduğuna dikkati çekerek, gelecek senelerde daha iyi koşullarda ve güzel ortamlarda farkındalığı artırma, "bisiklet dostu ve yaya kenti Ankara" yapma adına Büyükşehir Belediyesi ailesi olarak çaba göstereceklerini söyledi.

Avrupa Hareketlilik Haftası'nın bu yılki teması olarak belirlenen "Çeşitlendir ve Devam Et!" sloganı kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerle, hem yolcu hem de eşyalar için farklı ulaşım türlerinin birbirini tamamlayacak şekilde şehir içi ulaşımda kullanımının yaygınlaştırılması ve bu konuda farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

Hafta kapsamında düzenlenen "Otomobilsiz Gün" etkinliğinde bisiklet turunun yanı sıra bisiklet eğitimleri ve yarışmaları, çocuklara yönelik faaliyetler ile sokak sanatçılarının performanslarına da yer verilecek. Etkinlikte ayrıca Erasmus+ Programı ve sivil toplum kuruluşlarına verilen destekler konusunda bilgilendirme noktaları da yer alacak.



