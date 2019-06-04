Ankara'da asırlık bayramlaşma geleneği yaşatılıyor

ANKARA (AA) - Ankara'nın Akyurt ilçesine bağlı Büğdüz Mahallesinde, asırlık toplu bayramlaşma geleneği yaşatılıyor.

İsmini Oğuzların 24 boyundan biri olan Büğdüz boyundan alan mahallede, her bayram köyün en yaşlısından en gencine kadar herkes bir araya toplanıyor. Birbirleriyle bayramlaşan mahalle sakinleri yıllardır sürdürdükleri toplu bayramlaşma geleneğini devam ettiriyor.

Mahalle İmamı Mustafa Babayusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anadolu’da asırlardır sürdürülen toplu bayramlaşma geleneğinin mahallelerinde de sürdürüldüğünü söyledi.

Örf, adet ve geleneklerin yaşatılmasının önemine işaret eden Babayusuf, "Cenabı Allah'a hamd olsun örf, adet ve geleneklerimizi yaşatıyoruz. Bu mahallemizde bu anlamda geleneklerine bağlı bir mahallemiz. Allah birliğimizi ve dirliğimizi daim eylesin" dedi.

Mahalle sakinlerinden Hayati Özden ise toplu bayramlaşma geleneğinin önemine değinerek duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



