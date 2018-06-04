Ankara'da asayiş uygulamaları

ANKARA (AA) - Ankara'da düzenlenen asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 189 zanlı tutuklandı, 58 çalıntı araç bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçelerinde 17-31 Mayıs arasında gerçekleştirilen uygulamalara ilişkin bilgiler verildi. Buna göre, 200 bin 623 kişinin GBT sorgusu yapıldı, çeşitli suçlardan aranan bin 815 kişi yakalandı, hırsızlık, yankesicilik, dolandırıcılık gibi suçlardan aranan 189 zanlı çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

47 bin 1 aracın kontrol edildiği ve 58 çalıntı aracın bulunduğu uygulamalarda 2 ruhsatlı, 26 ruhsatsız tabanca, 26 belgeli pompalı tüfek, 12 belgesiz tüfek, 25 kurusıkı silah, 24 kesici ve delici alet, 243 değişik çapta fişek, 303 gram uyuşturucu madde, 491 adet uyuşturucu hap ile bin 767 adet kaçak bandrolsüz sigara emniyet görevlileri tarafından ele geçirildi.