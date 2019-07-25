Ankara'da aday öğrencilere KAEÜ tanıtıldı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ), aday öğrencilere yönelik tanıtım çalışması yaptı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Altınpark fuar alanında düzenlenen 'Üniversite Tercih Günleri Fuarı'nda Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin tanıtım stantları kurularak aday öğrenciler bilgilendirildi.

İki gün süren tercih günleri etkinliğinde KAEÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği personeli, Ankara'daki aday öğrencilere Kırşehir, üniversite ve kentteki barınma imkanları ile ilgili bilgi verdi.

Yüzden fazla üniversitenin katıldığı fuarda KAEÜ'nün gelişimi, kaliteli eğitim anlayışı, dinamik ve güçlü akademik yapısı ile ilgili öğrencilere bilgi veren uzman ekip, çok sayıda gözde bölümü anlattı. Örencilere tanıtım broşürü ve çeşitli materyaller dağıtılarak, öğrenci değişim programları ve diğer imkanlarla ilgili bilgi aktarıldı.

Aday öğrenciler, KAEÜ'nün standına yoğun ilgi gösterdi.