"Ankara'da 365 okul yapıyoruz"

ANKARA (AA) - Ankara Valisi Ercan Topaca, "Ankara'da şu an 365 tane okul yapıyoruz. Bunun toplam maliyeti ise 4,5 milyar lira civarında." dedi.

Başkentte, yeni açılan Altındağ Öğretmen Abdullah İlkokulunda İlköğretim Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Programa katılan Ankara Valisi Ercan Topaca, yeni eğitim ve öğretim yılı açılış konuşmasında, tüm öğrenci ve öğretmenlere başarı diledi. Öğrencilerin başarı ve geleceği için hep birlikte çalıştıklarını belirten Topaca, "Hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz. Çünkü bu ülkenin geleceğini inşa edecek olan sizlersiniz." diye konuştu.

Yeni eğitim ve öğretim yılında öğrencilere tavsiyelerde bulunan Topaca, "Daha çok okuyun, yazmaktan kaçınmayın, gördüklerinizi ve düşüncelerinizi yazın. Ezberci olmayın. Mutlaka öğrenmek ve öğrendiklerinizi hayatta uygulamak için çalışın, adaleti ve iyilikleri savunun." ifadelerini kullandı.

Vali Topaca, öğretmenlere duyduğu güvenin altını çizerek, "Saygıdeğer öğretmen arkadaşlarım, bizler en değerli varlıklarımızı sizlere işlenmek üzere emanet ediyoruz. Artık dünya küçüldü, her ne kadar yerel değerler, kültürler olsa da artık sorunlar küresel, çözümler küresel. Çocuklarımızı milli ve manevi değerlerine sahip olacak şekilde, küresel sorunlara küresel çözüm üretecek şekilde yetiştirmenizi istirham ediyoruz." dedi.

- "Yurt binası, atölye ve spor salonu projeleri üzerinde çalışıyoruz"

Ankara'da 976 bin öğrencinin eğitim aldığını ve derslik başına 30'dan fazla öğrenci düştüğünü aktaran Topaca, "Ankara'da şu an 365 tane okul yapıyoruz. Bunun toplam maliyeti ise 4,5 milyar lira civarında." bilgisini verdi.

Topaca, derslik ve okulun yanı sıra yurt binası, atölye ve spor salonu gibi eğitimi destekleyen diğer projeler üzerinde çalıştıklarını bildirdi.

Program, halk oyunları, şiir dinletisi ve mehter takımı gösterisi ile devam etti.

Vali Topaca tarafından, programın ardından Öğretmen Abdullah İlkokulu'nun açılışı yapıldı. Vali Topaca, derslikleri gezerek öğrencilerle sohbet etti, öğretmenlerden bilgi aldı.