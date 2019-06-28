Ankara'da 3 kişi yangından son anda kurtarıldı

ANKARA (AA) - Ankara'da 4 katlı bir apartmanın üst katındaki bir dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken evdeki 3 kişi son anda kurtarıldı.

Çankaya Bülbülderesi Caddesi'nde 4 katlı apartmanın üst katındaki bir dairede yangın çıktı.

Caddede devriye atan polis ekipleri yangını fark ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve 112 Acil Servis ekipleri geldi.

Dumanı fark edip uyanan apartman sakinleri de binanın doğal gaz vanasını kapattı. İtfaiye ekipleri yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Yangının çıktığı dairede oturan 3 kişi ile evdeki 3 kedi yanmaktan son anda kurtarıldı.

Yangından dolayı mahalle sakinlerinin de panik yaşadığı görülürken evde maddi hasar oluştu.



