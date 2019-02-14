ANKARA (AA) - Ankara'da "2'nci Ağrı Tanıtım Günleri" etkinliği düzenlendi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik, mehteran ve halk oyunları ekibinin gösterisiyle başladı.

Etkinliğe katılan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Ağrı'nın kadim bir şehir olduğunu, İshak Paşa Sarayı ve Ağrı Dağı'nın tarihi önemi bulunduğunu söyledi.

31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin Ağrı ve Doğu Anadolu bölgesindeki önemine değinen Destici, "Burada bütün mücadelemiz parti ayrımı gözetmeden bölücülere, teröristlere ve ayrılıkçılara karşıdır. Bunun dışında bu mücadeleyi birlikte vereceğiz. Hep birlikte, sizlerin desteği ve duasıyla kazanacağız." diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Ağrı'nın sadece Türkiye için değil insanlık için de miras olduğunu vurguladı.

Ağrı'nın genç ve dinamik bir nüfusa sahip olduğunu aktaran Yılmaz, en büyük mirasın bu olduğunu kaydetti.

Ağrı Valisi Süleyman Elban da Ağrı Dağı'nın dünyada adının duyulduğunu ve turizm açısından önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Etkinliğin gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Elban, "Ağrı, konum olarak uzak bir şehirdir ancak gönül olarak en sıcak insanların yaşadığı şehirdir." dedi.

Destici ve Elban, konuşmaların ardından yöresel yemeklerin sergilendiği stantları gezdi.

Etkinliğe, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi'nin yanı sıra davetliler katıldı.

2'nci Ağrı Tanıtım Günleri 17 Şubat'a kadar devam edecek.

