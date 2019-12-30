Ankara'da 2019’da FETÖ'ye yönelik 77 ankesör soruşturmasında 754 şüpheli itirafçı oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, Ankara'da 2019’da FETÖ'ye yönelik 77 ankesör soruşturmasında 754 şüphelinin itirafçı olduğunu açıkladı.

Kocaman, başsavcılıkça 2019'da FETÖ'ye yönelik 6 bin 831 dava açıldığını bildirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Kocaman, FETÖ ile mücadelede iyi bir noktaya gelindiğini belirterek, "Çok ciddi bir operasyonel güçlerinin kalmadığını düşünüyoruz." dedi.

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