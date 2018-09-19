Ankara'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı, Kahramankazan, Çubuk, Kızılcahamam ve Gölbaşı ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı.

Beypazarı Atatürk Parkı'nda anıta çelenk sunumuyla başlayan törene, Kaymakam Kadir Ekinci, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Cumhuriyet Başsavcısı Alp Giray Yapar, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ali Yalçınkaya, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit ve gazi yakınları katıldı.

Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ali Yalçınkaya, dün olduğu gibi bugünde aynı inançla aziz vatanın birliği ve bölünmezliğine saldıranlara karşı her zaman kanlarını akıtmaya hazır olduklarını, kendileri için vatan uğruna şehit ve gazi olmaktan daha onurlu bir şey olmadığını dile getirdi.

Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ise gazilere kahvaltıda bir araya geldi.

- Kahramankazan

Kahramankazan Milli Egemenlik Parkı'nda düzenlenen törene Kaymakam Engin Aksakal, Garnizon Komutanı Hava Uçak Bakım Albay Mustafa Sadettin Karakan, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Ceylan, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Kaya gaziler ve şehit aileleri katıldı.

Çelenk sunma ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kıbrıs gazisi Özcan Altunel günün anlam ve önemine dair konuşma yaptı.

Türk vatanının birlik ve beraberliğine kasteden bütün terör örgütlerini lanetlediğini belirten Altunel, "Sevgili gençler, bütün görüş farklılıklarını bir tarafa bırakıp, kutsal değerlerimiz için birleşmeliyiz. Vatanı koruma hevesini atalarımızdan devraldık, sizlere devrediyoruz. Uyanık ve zeki olun, vatanımızı, milletimizi, bayrağınızı koruyun." diye konuştu.

Altunel, Kahramankazan Şehitliği'nde boş bulunan mezarlara, vefat edecek gazilerin defnedilmesini istedi.

Törende Garnizon Komutanlığı adına Hava Piyade Teğmen Uğur Tekcan da konuşma yaptı. Öğrenciler de günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okudu.

Törenin ardından Kaymakam Engin Aksakal tarafından gazilere kahvaltı ikram edildi.

- Çubuk

Çubuk Yavuz Selim Mahallesi'ndeki Atatürk Park'ında düzenlenen törende, Çubuk Kaymakamı Uğur Sezer ve Belediye Başkanı Tuncay Acehan tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Çubuk Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde devam eden program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Tüm gazi ve şehitler için yapılan duanın ardından Barbaros Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Ömer Tekin, gazilerin bu ülke toprakları için canlarını seve seve vermeye hazır olduğunu söyledi.

Bu ülke topraklarının aziz şehit kanlarıyla korunduğunu ifade eden Tekin, gaziliğin önemli bir rütbe olduğunu dile getirdi.

Öğrencilerden Ceren Yılmaz tarafından "Gazinin Gözyaşları" şiirinin okunmasın ardından gazileri anlatan sinevizyon gösterimiyle program sona erdi.

Programın sonunda Kaymakam Sezer tarafından gazilere çeşitli hediyeler verildi.

Törene, Kaymakam Uğur Sezer, Belediye Başkanı Tuncay Acehan'nın yanı sıra AK Parti İlçe Başkanı Baki Demirbaş, MHP İlçe Başkanı Ali Çankaya, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Çam, İlçe Jandarma Komutanı Umut Gürses, Çubuk Düşünce Derneği Başkanı Şuayip Yaman, Çubuk Terör Mağdurları Dernek Başkanı Zeki Avan, daire amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gaziler katıldı.

- Kızılcahamam

Kızılcahamam ilçesi 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'ndaki törene, İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız, İlçe Garnizon Komutanı Kadir Bilgi, protokol üyeleri ve çok sayıda gazi katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Jandarma personeli tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

- Gölbaşı

Atatürk Anıtı'na Gölbaşı Kaymakamlığı ve Gölbaşı Belediyesi tarafından çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Buradaki törenin ardından Mehmet Akif Ersoy Kongre ve Kültür Merkezi'nde gazileri anma etkinliği düzenlendi.

Burada günün anlam ve öneminin belirtildiği konuşmalardan sonra geçmişten bugüne gazilerin anlatıldığı sinevizyon gösterisi sunuldu.

Etkinlik, Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı bando takımının konseri ve toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

Programlara, Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Gölbaşı Emniyet Müdürü Ahmet Emrecan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Murat Kuyucu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hayrettin Balcı, gaziler, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve askerler katıldı.