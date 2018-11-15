Ankara Valisi Vasip Şahin Altındağ'da

ANKARA (AA) - Yaklaşık 10 gün önce başkentteki görevine başlayan Ankara Valisi Vasip Şahin, Altındağ’ı ziyaret etti.

Altındağ Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Hamamarkası bölgesinde incelemelerde bulunan Vali Şahin'e, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki eşlik etti.

Tiryaki, Vali Vasip Şahin'e Hamamarkası’nda konut alanı olarak ayrılan bölgeyi tanıttı. Vali Vasip Şahin ile birlikte Hamamarkası’ndaki tarihi Ankara evlerini gezen Tiryaki, bölgedeki konut projesinin detaylarını anlattı.

Hamamarkası'nın tarihi dokusuna her zaman sadık kalacaklarını belirten Tiryaki, konut projesinin yatay mimariye uygun olduğunu söyledi. Hamamarkası'ndaki bu konakların yaklaşık 100 yıl öncesinin tekniğiyle yapıldığına dikkati çeken Tiryaki, yapıların hiçbirinde beton kullanılmadığının da altını çizdi.



Eski mahalle kültürünü canlandırma hedefiyle yola çıktıklarını söyleyen Belediye Başkanı Tiryaki şunları kaydetti:

"Yatay mimariye uygun, eski dokuya sahip bir mahalle olacak. Şu anda 60 tane konak, tamamen 100 yıl öncesinin tekniğiyle yapılıyor. 32 konak oturuma hazır. Hiçbir yerinde beton yok. Herkes büro yapmak istiyor, biz bunu istemiyoruz. Burada oturacak, buranın kıymetini bilecek birilerini arıyoruz.

Evlerin hem sokaktan ana girişi var hem de arabanın park edileceği otopark kısmından girişi var. Çocuk oyun alanı ve yeşil alan olacak. 5 - 6 ada tamamen konut parseli olarak düşünüldü. Eski Ankara evleri tamamen kendi parselasyonlarına göre yapıldı, hiçbir ev ikincisine benzemiyor. Herkesi Altın Konaklar’ı görmeye davet ediyorum."