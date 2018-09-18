Ankara Valisi Topaca, Çubuk'ta incelemelerde bulundu

ANKARA (AA) - Ankara Valisi Ercan Topaca, Çubuk ilçesini ziyaret ederek, çeşitli incelemelerde bulundu.

Topaca, Çubuk programı kapsamında ilk olarak göreve yeni başlayan Kaymakam Uğur Sezer'i ziyaret ederek, hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Daha sonra Sezer'den brifing alan Topaca, ihale aşaması tamamlanmadığı için taşımalı sistemle eğitim öğretim gören öğrencilerin okula gidemediğini öğrenince, sorunun çözümü için talimat verdi.

Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan'ı da makamında ziyaret eden Topaca, hafta sonu düzenlenen festival ve ilçede yürütülen yatırımlar hakkında brifing aldı.

Belediyedeki ziyaretin ardından Çubuk Hayvancılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ne geçen Topaca'ya yetkililerce çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Topaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ankara’da 976 bin öğrencinin sorunsuz bir şekilde yeni eğitim öğretim dönemine başlaması için yoğun şekilde çalıştıklarını söyledi.

Çubuk'ta taşımalı öğrencilerin okula gidemediğini öğrendiğini ve derhal talimat vererek sorunun çözümünü sağladıklarını anlatan Topaca, şunları kaydetti:

"Ziyaretimizde ilçenin genel sorunları ve yatırımlarıyla ilgili bilgiler aldık. Tabi bilindiği gibi eğitim öğretim yeni başladı. Çubuk’ta gördüğüm kadarıyla öğretmen konusunda ciddi bir sıkıntı yok. Taşımalı eğitimde taşıma dün ve bugün yapılamamış, onu da kaymakam beyle görüştük. Arkadaşlar bugün hazırlıklarını yapıyorlar, yarından itibaren onlar da taşındıktan sonra inşallah Çubuk'ta eğitim öğretim ile ilgili ciddi bir sıkıntımız kalmayacak. Bildiğiniz gibi burada devam eden eğitim yatırımlarımız var. Ankara'nın genelinde şu an itibarıyla 365 okul inşaatı devam ediyor. Çubuk'ta da inşaatı devam eden 3 okulumuz var. Bu okullarımız tamamlandıktan sonra fiziki anlamda Çubuk'ta ciddi bir eğitim sorunumuz kalmayacak."

Çubuk Hayvancılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) altyapının tamamlandığını ve 47 kişinin işletme yapmak için sözleşme imzaladığını hatırlatan Topaca, "Döviz artışından kaynaklanan bir belirsizlik dolayısıyla yatırımcılar yatırım yapmakta biraz tereddüt gösteriyor. Şu anda 47 yatırımcımıza yer tahsisi yapıldı. Önümüzdeki günlerde bu alanda çok ciddi teşvikler de olacak." dedi.

Esenboğa Havaalanının Çubuk bölgesinde olduğunu vurgulayan Topaca, OSB faaliyete geçmeden bölgede biyogaz tesislerinin faaliyete geçirmek istediklerini aktararak, "OSB’nin yanında bu bölge için önemli olan bir konu da biyogaz tesisleridir. Buradaki atıkları kullanmak suretiyle enerji üretilecek. Havaalanının çok yakınında olması başta olmak üzere çevre kirliliğine ve insanları rahatsız edecek herhangi bir kokuya veya zararlı bir faaliyete de izin vermeden hayvancılığın burada devamını istiyoruz. Bu nedenle de OSB faaliyete geçmeden biyogaz tesisini de bir an önce faaliyete geçirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

İncelemelere Kaymakam Uğur Sezer , Belediye Başkanı Tuncay Acehan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Aslan, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Cengiz Akbayrak, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Çam, İlçe Jandarma Komutanı Umut Gürses, AK Parti İlçe Başkanı Baki Demirbaş, il ve ilçedeki ilgili kurum müdürleri katıldı.