Ankara Valisi Şahin, Beypazarı'nı ziyaret etti

ANKARA (AA) - Ankara Valisi Vasip Şahin, Beypazarı ilçesini ziyaret etti.

Şahin, Beypazarı ilçesini ziyaret ederek, Kaymakam Can Aksoy ile görüştü.

Kaymakamlıkta il müdürleri ve ilçe birim müdürlerinin katıldığı toplantıya katılan Şahin, Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan’ı da ziyaret ederek, belediyenin yürüttüğü projeler hakkında bilgi aldı.

Şahin, ilçedeki programı kapsamında 15 Temmuz gazisi Hasan Güleç’i de ziyaret etti.

Ziyaretlerinin ardından açıklamalarda bulunan Şahin, Başkent'in tüm ilçelerini sırayla ziyaret edeceğini ve halkla bir araya geleceğini ifade etti.

Bu ziyaretlerde vatandaşların talep ve sorunları yerinde görme şansı bulduklarını ifade eden Şahin, şunları söyledi:

"Ankara’ya yeni atandık ve bu anlamda gezilere başladık. Ziyaretlerde sorunları yerinde alma ve ilçeleri tanımaya çalışıyoruz. Gazilerimizi, şehitlerimizin ailelerini de ziyaret ediyoruz. Önemli görevleri ifa etmiş şahsiyetlerin de hal ve hatırlarını sormaya çalışıyoruz. İlçelerdeki sorunları, sıkıntıları yerinde tespit etmek bizim içinde karar alma noktasında daha isabetli karar verme imkanı yakalıyoruz."

Bu arada Vali Şahin'in ilçe programları kapsamında, Beypazarı'ndaki temasları öncesinde Nallıhan ilçesini ziyaret ettiği bildirildi.