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Ankara Valisi Şahin, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde yılbaşı tedbirlerini denetledi
Genel 31.12.2019, 23:51
ANKARA (AA) - Ankara Valisi Vasip Şahin, yılbaşı tedbirleri kapsamında görev başında olan 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü personelini ziyaret etti.
Merkezdeki ekranlardan Ankara'nın farklı noktalarındaki gelişmeleri takip eden Şahin, yılbaşı tedbirleri hakkında bilgi aldı.
Şahin'e, Vali Yardımcısı Kemal Karadağ ile İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz da eşlik etti.
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