Ankara Valisi muhtarlarla buluştu

ANKARA (AA) - Ankara Valisi Ercan Topaca, Beypazarı ve Nallıhan ilçelerinde muhtarlarla istişare toplantısı düzenledi.

Mustafa Cankara Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen toplantıya Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ve bazı bölge müdürleri katıldı.

Toplantıda, Ankara Vali Yardımcısı Bilal Bozdemir, Beypazarı ile ilgili yapılan çalışmaları slayt eşliğinde sundu.

Ankara Valisi Topaca, ilçelerde yaptıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulunacaklarını belirterek, "Yapamadıklarımızla ilgili de neden yapamadığımızı ayrıntılı bir şekilde ele alacağız. Bu anlamda Beypazarı için eksikliklerimizi hızla tamamlamaya ve bu konudaki çalışmaları hızlandırmaya çalışacağız." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna, Ankara'nın 3 bin 218 kilometre yola ihtiyacı olduğunu ve bunun 2 bin kilometresini tamamladıklarını kaydetti.

Topaca ve Tuna, muhtarların istek ve taleplerini dinledi.

Mahalle muhtarları, Büyükşehir Belediyesi Yasası çerçevesinde köylerin mahalleye dönüştürülmesi sonucu mahallelerde ciddi sıkıntılar yaşadıklarını, verilen sözlerin birçoğunun yerine getirilmediğini ifade etti.

Muhtarlar, mahallelerinde ve bazı alanlarda, mobil cep telefonlarının çalışmadığı ve çekmediğini söyledi. Vali Topaca, bu konuyla kendisinin bizzat ilgileneceği sözünü verdi.

- Nallıhan

Vali Topaca, Nallıhan ilçesindeki Ayhan Sümer Kültür Merkezinde gerçekleştirilen muhtarlarla istişare toplantısında, muhtarların sorunlarını dinledi.

Yapılan ve yapılmayan çalışmalar hakkında bir değerlendirmede bulunan Topaca, "Bu konuda siz muhtarlarımızı dinlememizin ardından birim müdürlerimize sözü vereceğiz ve yapılamayan işlerin neden yapılamadığı konularında açıklama alacağız." dedi.



