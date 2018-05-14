ANKARA (AA) - Başkentte 5 ve 6 Mayıs'ta yaşanan sel felaketinde zarar gören kaskolu araçlara ödeme yapıldığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 5 Mayıs 2018'de Mamak ve 6 Mayıs 2018'de Keçiören ilçelerinde yaşanan sel felaketi sonrasında araçları zarar gören vatandaşlara valilikçe yardım yapıldığı hatırlatıldı. Bazı basın yayın organlarında kaskolu araçlara da ödeme yapıldığına ilişkin haberlere yer verildiği ifade edilen açıklamada, bu haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Mamak ilçesinde selden zarar gören ve kaskosu bulunmayan 78 aracın sahibine 576 bin 100 lira, Keçiören ilçesinde zarar gören ve kaskosu bulunmayan 14 aracın sahibine ise 68 bin lira yardım yapıldığı ifade edilen açıklamada, hasar gördüğü halde kaskolu olduğu tespit edilen Mamak'ta 14, Keçiören İlçesinde ise 8 araç sahibine ödeme yapılmadığı vurgulandı.