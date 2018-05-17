Ankara Üniversitesi'nden yeni stadyum

ANKARA (AA) - Ankara Üniversitesi bünyesinde, ulusal ve uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapabilecek 2 bin 500 seyirci kapasiteli stadyum hizmete girdi.

Ankara Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gölbaşı 50. Yıl Yerleşkesi'nde ulusal ve uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapabilecek 2 bin 500 seyirci kapasiteli stadyum ile havalı silahlar atış poligonu törenle açıldı.

Açılış töreninde konuşan Rektör Erkan İbiş, kompleksin birkaç yıl sonra birçok kişinin ziyaret ettiği bir yer haline geleceğini belirtti.

İbiş, "Belki de aileleriyle beraber keyifli anlar yaşadığı, sporunu yaşadığı, kültür sanat etkinliklerini yaptığı bir yaşam alanına doğru dönüşecek. Atletizm alanı ve futbol sahasıyla başlandı ama gelecekte tenis kortlarından yüzme havuzuna, eskrimden okçuluğa kadar pek çok alanı içerecek bir alt yapıya sahip olacak." ifadelerini kullandı.

Kompleksin, üst düzey eğitim ve araştırma olanağı sağlayacağını da belirten İbiş, şunları kaydetti:



"Stadyumun temelleri yaklaşık 2 yıl önce atıldı, iki yılda tamamlandı. Stadyum FIFA onaylı sentetik çim futbol sahası ile Uluslararası Atletizm Federasyonu (IAAF) Klas 2 sertifikalı atletizm sahalarından oluşuyor. Atletizm pisti, 8 kulvarlı tartan zemin ve çim alanlardan oluşuyor. Bütün alanlar gece müsabaka ve antrenman yapılacak şekilde aydınlatmaya da sahip. Tesis, VIP girişi ve salonu, sporcu girişleri ve soyunma odaları, hakem odaları, antrenör odaları, sağlık görevlisi odalarına sahip. Ulusal ve uluslararası her türlü resmi müsabaka yapmaya uygun. Atletizmde kırılacak rekorlar, tescil edilebilecek. Stadyum, 2 bin 500 seyirci kapasiteli. Tamamıyla üniversitenin kaynakları ile yapıldı. Kompleks, tüm ulusal ve uluslararası müsabaka, tören, gösteri ve kültürel etkinliklerin düzenlenebileceği bir yer."







- Poligon, Atıcılık Federasyonu'nun destekleri ile yapıldı

Stadyum ile birlikte açılışı gerçekleşen ve Atıcılık Federasyonu'nun destekleriyle yapılan poligonun, 10'ar metrelik 5 yola sahip olduğu kaydedildi.

Tesis sayesinde, Ankara Üniversitesi'nde okuyan milli sporcuların, antrenman yapabilecekleri ve gerek seçmeli gerekse uzmanlık olarak atıcılık dersi açılabileceği belirtildi.