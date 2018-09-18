Ankara Üniversitesinde 34 bölümde İngilizce eğitim veriliyor

ANKARA (AA) - Ankara Üniversitesinde yüzde 100 İngilizce eğitim veren bölüm sayısının bu yıl açılanlarla 34'e ulaştığı bildirildi.

Ankara Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl açılan Tıp, Felsefe, Medya ve İletişim Çalışmaları, Farmakoloji, Farmasötik Toksikoloji, Farmasötik Teknoloji, Farmakognozi ve Sağlık Politikaları, Ekonomisi ve Yönetimi bölümleriyle üniversitede yüzde 100 İngilizce eğitim veren bölüm sayısı 34'e yükseldi.

Fizik Mühendisliği, Gıda Mühendisliği ve Kimya Mühendisliği bölümleri de yüzde 30 İngilizce eğitimden yüzde 100 İngilizce eğitime geçti.

- "Evrensel bilgileri Türkiye'ye kazandırmayı önemsiyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, üniversitenin dün olduğu gibi bugün ve yarın da geçerli öncelikli hedeflerinden birisinin, daha ön sıralarda bir dünya üniversitesi haline gelmesi olduğunu belirtti.

Yabancı dili güçlü akademisyenleri tercih etmeye çalıştıklarına dikkati çeken İbiş, şunları kaydetti:

"Evrensel bilgileri Türkiye'ye kazandırmayı, ülkemizde üretilen bilgiyi de dünyaya yayacak bir çekim merkezi olmayı başarabilmeyi önemsiyoruz. Ankara Üniversitesi güçlü uluslararasılaşma anlayışını her zaman ortaya koyma amacındadır. Bu doğrultuda uluslararası akreditasyon ve iş birliği süreçlerine katılmamız, dışa açılımda başarı için yoğun bir çaba göstermemiz, hızlı atılımlar gerçekleştirmemiz gerekiyor. Yurt dışından gelen öğrenci sayısının artırılmasını, uluslararası ortak programların açılmasını, öğrenci ve öğretim üyelerinin karşılıklı değişimini, araştırma ortaklıklarında yer alınmasını, araştırma fonlarına erişilebilmeyi, yurt dışında eğitim-araştırma etkinliklerinde bulunulmasını ve bilimsel toplantılara katılımı önemsiyoruz."







