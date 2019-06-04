Ankara Uluslararası Fuar Alanı inşaatı sürüyor

ANKARA (AA) - Ankara Uluslararası Fuar Alanı ve Kongre Merkezi inşaatının yüzde 35'i tamamlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Uluslararası Fuar Alanı ve Kongre Merkezi inşaat çalışmasının Büyükşehir öncülüğünde Ankara Valiliği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Ankara Ticaret Odası (ATO), Ankara Sanayi Odası (ASO), Akyurt Belediyesi, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Ankara Ticaret Borsası ortaklığıyla devam ettiği belirtildi.

Koordinasyon sağlamak amacıyla Ankara Uluslararası Fuarcılık ve Kongre Anonim Şirketi kurulduğu bilgisine yer verilen açıklamada, yüzde 35 oranında gerçekleşme sağlanan inşaatın yıl sonunda tamamlanması için yoğun mesai harcandığı kaydedildi.

Esenboğa Havalimanı'na yakın olan fuar alanının raylı ulaşım sistemleriyle entegre edileceği kaydedilen açıklamada, "Başkentin dünyaya açılan kapısı olarak nitelendirilen fuar alanı aynı zamanda İç Anadolu Bölgesi'ndeki illerin de kalkınmasına katkı sağlayacak. Fuar alanı, havaalanına yakınlıklarından dolayı havacılık fuarlarının gerçekleştirildiği Dubai, Paris ve Berlin'den sonra dördüncü fuar alanı olmaya aday olacak. Sergi alanı, idari binalar, bin 800 kişi kapasiteli konferans salonu ve 7 bin 500 araçlık açık otoparkın da bulunduğu 116 bin metrekarelik fuar alanında, 20 görüşme ofisi yer alacak." ifadeleri kullanıldı.