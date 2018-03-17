Ankara Uluslararası Film Festivali'ne doğru

ANKARA (AA) - 29. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde yarışacak kısa ve belgesel filmler belirlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla bu yıl 19-29 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek festivale, 133 belgesel, 265 kısa film başvururken, 10 belgesel film ile 14 kısa film ana yarışmaya katılmaya değer bulundu.

Belgesel filmleri, sinema seyircisi ile izleyecek seçici kurulda, belgesel yönetmeni Kerime Senyücel, yazar Buket Uzuner, oyuncu ve yönetmen Ahmet Mümtaz Taylan, gazeteci Mirgün Cabas ve kameraman Hayri Çölaşan yer alacak.

Yarışmada birinci seçilen filme 20 bin lira, ikinci seçilen filme 10 bin lira, üçüncü seçilen filme de 5 bin lira ödül verilecek.

"Ulusal Belgesel Film" kategorisinde yarışacak filmler ve yönetmenleri şöyle:

"Afgan Kömürü (Zeynep Gülru Keçeciler), Bir Yeşilçam Hikayesi: İhsan Yüce (Özgür Güzelgül), Bir Zamanlar Ada'da (Çağrı İşbilir), Fındıktan Sonra (Ercan Kesal), Müzikli Bir Hikaye (Jale İncekol), Özgür (Başak Ulusoy), Samir'in Rüyası (Armağan Pekkaya), Sirkhane, (Tülin Tezel), Sütçü Diasporasından Hikayeler (Özgür Atlagan, Onur Gökmen, Vera Ryser), Uzak ve Yakın (Oğuz Makal)"





- Kısa filmler

Ön seçici kurul tarafından 14 kısa film de ana yarışmaya seçildi. Kısa filmleri sinema seyircisi ile izleyecek seçici kurulda, Prof. Dr. S. Ruken Öztürk, yönetmen Ramin Matin, oyuncu Devin Özgür Çınar, oyuncu Özgür Emre Yıldırım ve karikatürist Emrah Ablak yer alacak.

Bu yarışmada birinci seçilen filme 10 bin lira, ikinciye 5 bin lira, üçüncüye ise 2 bin 500 lira ödül verilecek.

"Ulusal Kısa"da yarışacak filmlerin isimleri ise şöyle:

"Boğaz (Emre Birişmen, Fatma Belkıs), Dem (Yalçın Demirağ), Elli Altı (Dilara Şahin, Abdullah Yazıcıoğlu), Hastabakıcı (Soner Sert), Kimse Elimi Tutmasın (Cenk Ertürk), Kötü Kız (Ayçe Kartal), Mutluluk (Necip Çağhan Özdemir), Propaganda (Oğuzhan Kaya), Sana İnanmıyorum Ama Yerçekimi Var (Umut Subaşı), Sıcak Su: Mavi (Onur Işık Cantürk), Toprak (Onur Yağız), Uzaktaki Yakınlar (Durmuş Sorkut), Yansımalar (M. Fatih Turan), Yüzler (Ali Aktemur)"