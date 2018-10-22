Ankara Tıp'ta

ANKARA (AA) - Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi bünyesinde tıbbi araştırma ve eğitim faaliyetlerini sistemli bir şekilde hayata geçirebilmek amacıyla "Klinik Anatomi Araştırma ve Simülasyon Merkezi"ni hizmete açtı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde kurulan Klinik Anatomi Araştırma ve Simülasyon Merkezinin açılışı Rektör Prof. Dr. Erkan İbiş, Tıp Fakültesi yöneticileri, öğretim üyeleri ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Rektör İbiş yaptığı konuşmada, üniversitelerde özellikle tıp alanında en zor işin bir araya gelmek olduğunu, yıllar içinde "bir araya gelme" felsefesinin kaybolduğunu belirtti. İbiş, "İşi bireyselleştirmeye dönüştürdük, ikili arkadaşlıklarla konsulto ediyoruz ama bunu kurumsal hale getiremiyoruz. Bunun tekrar yapılandırılması için bu merkez çok iyi bir fırsat oldu." ifadesini kullandı.

İbiş, şunları kaydetti:

"Küreselleşen dünyada her gün yeni bir kavram çıkıyor ama bu kavramlar tıbbın içine çoktan girmiş ve atı alan Üsküdar'ı geçiyor. Bizim de bu sürecin içinde olmamız gerekiyor. Yapılanmayı, teknolojiyi, bilgiyi, eğitimi mutlaka yeni uygulamalarla bütünleştirip bizim de bünyemize almamız gerekiyor. Bizim mutlaka Ankara Tıp ve üniversite olarak idealist insan modelini ortaya koymamız gerekiyor. Ne kadar sahiplenirsek, ne kadar yeniliğe doğru adım atarsak, bizden sonraki kuşakların önünü ne kadar açabilirsek aslında başarıya hızla koşuyoruz demektir. "

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülfem Elif Çelik ve Merkez Koordinatörü Prof. Dr. Halil İbrahim Açar da birer konuşma yaptı.

- Multidisipliner araştırmaların merkezi olmayı hedefliyor

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinin tecrübeli eğitici kadrosunun önderliğinde, klinisyenlerin anatomi başta olmak üzere temel bilim dallarıyla bir araya gelebileceği, nitelikli multidisipliner araştırmaların hedeflendiği merkezde yüksek lisans ve doktora öğrencileri tez çalışmalarını yapabilecek, daha az tecrübeli hekimler ilgili oldukları tıbbi uygulamalar konusunda eğitim alabilecek.

Ana laboratuvarı yaklaşık 150 metrekarelik bir alandan oluşan merkezde, 3 adet yüksek kalitede endoskopi sistemi ve 5 istasyon bulunuyor.

