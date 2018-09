Ankara-Sivas YHT hattında ray serimi

YOZGAT

Küçük Asya ile İpek yolu güzergahındaki Asya ülkelerini birleştiren demir yolu koridorunun önemli akslarından olan Ankara-Sivas YHT Projesi'nde günlük bin 750 metre ray seriliyor.

Proje tamamlandığında Sivas-Ankara arasını 2 saate, Ankara-Yozgat arasını ise yaklaşık bir saate düşürecek Ankara-Sivas YHT projesi, Sivas-Erzincan, Erzincan-Erzurum-Kars hızlı tren hatlarıyla bütünleşerek Bakü-Tiflis-Kars demir ipek yoluna entegre edilecek.

Ray serimi bir milyar 83 milyon liraya ihale edilen projede yaklaşık 800 işçi çalışıyor. Yerli ray ve traveslerin kullanıldığı çift yön olarak yapılan yaklaşık 500 kilometre ray döşenecek hatta 2019'da test sürüşlerinin yapılması planlanıyor.

Yerköy ilçesinde bulunan hızlı tren şantiyesini ziyaret eden AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ray montaj çalışmalarını izleyen Başer, daha sonra ray seriminde kullanılan lokomotife bindi.

Ziyaret sonrası gazetecilere açıklama yapan Başer, Yozgatlının yıllardır hayali olan hızlı trenin inşaat sahasında incelemelerde bulunduklarını belirtti.

Ray serim ihale bedelinin bir milyar 83 milyon lira olduğunu aktaran Başer, "Günlük bin 750 metre ray döşemek suretiyle 245 kilometrelik Yozgat- Sivas arasında günlük 750-800 kişi çalışmaktadır ve süresi içinde hızlı treni Yozgat'la buluşturmuş olacağız." dedi.

Başer, Ankara-Sivas Hızlı Tren Projesi'nin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 100 günlük eylem planı içerisinde yer aldığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Yerköy- Ankara arasında altyapı çalışmaları sürüyor. Yerköy-Sivas yönünde ise üst yapı çalışmaları hızlı bir şekilde devam etmektedir. Bu hat sadece Ankara-Sivas değil, bir taraftan Eskişehir-İstanbul hattına bir taraftan da Sivas'tan sonra Erzincan, Erzurum, Kars'a kadar gidecek. Hatta bu hat geçmişteki İpek Yolu'nun hızlı tren hattı şeklinde Orta Asya'dan Avrupa'ya hem ürünlerin nakliyesi hem de insanların taşınması noktasında büyük bir hizmet verecektir. Bu tesis Türkiye'nin 2023 yılında marka projelerinden biri olacak ve Türkiye'yi dünyaya bağlayacak."

Başer'e, AK Parti Yozgat İl Başkanı Celal Köse ve parti yöneticileri de eşlik etti.

Muhabir: Ömer Ertuğrul