Ankara-Niğde Otoyolu 2020'de hizmete açılacak

ANKARA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, toplam 330 kilometreden oluşan Ankara-Niğde Otoyolu Projesi'nde inşaat süresinin 2022 yılında bitmesinin öngörüldüğünü ancak üstlenici firmanın gerekli tedbirleri alıp kapasitesini artırarak projeyi 2020 yılı içinde hizmete almayı hedeflediğini bildirdi.

Turhan, Ankara-Niğde Otoyolu inşaatındaki incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, Ankara-Pozantı Otoyolu'nun Ankara-Niğde kesiminin şantiyesinde yürütülen çalışmaları yerinde izleyerek denetlemede bulunduklarını söyledi.

Ankara-Pozantı Otoyolu'nun en önemli kesimlerinden birinin Ankara-Niğde kesimi olduğunu, bu yolun Kapıkule'den başlayıp Türkiye'nin güney sınır kapılarına uzanan otoyol ağının da son halkasını oluşturduğunu belirten Turhan, Ankara-Niğde Otoyolu'nun yap-işlet-devret (YİD) yöntemiyle inşa edildiğini dile getirdi.

Kamu kaynağı kullanılmadan yürütülen projenin, üstlenici firma tarafından finansmanının temin edilerek, yapım ve işletme süresi tamamlandıktan sonra idareye devredileceğini anlatan Turhan, şöyle devam etti:

"Projemiz, ana yol uzunluğu 275 kilometre, bağlantı yollarının uzunluğu 55 kilometre olmak üzere toplam 330 kilometreden oluşuyor. Projenin maliyeti yaklaşık 1,5 milyar avro. Projenin inşaat süresinin 2022 yılı içinde bitmesi öngörüldü ancak üstlenici firma gerekli tedbirleri, önlemleri alıp, kapasitesini artırarak projeyi 2020 içinde hizmete almayı hedefliyor. Proje, ülkemizin Avrupa sınırındaki komşularından başlayıp, güneydeki sınır kapılarına otoyol standardında hizmet verecek olan projenin son kesimini oluşturuyor. Bu bakımdan karayolu ulaşımında önemli bir görev icra edecek."

Projenin 5 viyadük, 77 üst geçit, 12 köprülü kavşak, 451 kutu menfez, 34 köprü, 2 bakım işletme merkezi, 5 otoyol hizmet tesisi park alanı, 5 servis alanından oluştuğunu belirten Turhan, proje tamamlandığına otoyol üzerinde 11 gişe alanı, 2 alım gişesiyle yolculara ve sürücülere, daha konforlu ve güvenli ulaşım hizmeti sunulacağını ifade etti.

Turhan, Ankara ile Adana arasındaki bu güzergah tamamlandığında mevcut güzergahın yaklaşık 30 kilometre kısalacağına dikkati çekerek, "Otoyol standardında olması dolayısıyla yoldaki seyahatte beklemeler, dur-kalklar olmayacak. Sürekli akım koşullarında ulaşım hizmeti verilecek. Bu da ekonomi, zaman tasarrufu ve güvenli ulaşım hizmeti anlamına geliyor." dedi.

- "Ulaştırma projelerinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor"

Ulaştırma projelerinde çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini belirten Turhan, bunların önemli bir kısmını YİD projelerinin oluşturduğunu söyledi.

YİD projelerinin başında yer alan İstanbul Yeni Havalimanı'nın 29 Ekim'de hizmete gireceğini anımsatan Turhan, Çanakkale Boğazı geçişini de içinde bulunduran Malkara-Gelibolu-Lapseki Otoyolu'nda inşaatların devam ettiğini bildirdi.

İstanbul-İzmir Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu, İzmir-Çandarlı Otoyolu'nda YİD modeliyle çalışmaların sürdüğünü anlatan Turhan, ülke genelinde yapılan 350 milyar liralık ulaştırma yatırımının yüzde 30'unu YİD modeliyle gerçekleştirilenlerin oluşturduğunu ifade etti.

Turhan, Türkiye'nin artık kendi kendini finanse eden bir ekonomik güvenilirliğe gelmenin sağladığı avantajlarla ulaştırma projelerinde YİD modelini kullandığını vurgulayarak, yeni YİD projelerini gelecek dönemde ihale edeceklerini ve önemli projeleri bu yöntemle yapacaklarını belirtti.

Kamu finansmanını kullanmadan, ödenekleri diğer alanlarda değerlendirerek yatırımları sürdüreceklerinin altını çizen Turhan, şunları kaydetti:

"Son günlerde ülkemize yapılan bazı dış kaynaklı saldırılar, kamuoyunda özellikle olumsuz algı oluşturarak yatırımların aksadığını, gecikeceğini ve hatta duracağını belirten bazı söylemler duyulmakta. Bunların hiçbir gerçek yönü olmadığını özellikle belirtmek isterim. Yatırım bütçemizi kullanırken etkin ve verimli, yerinde ve zamanında olmasını sağlamak, öncelikleri tespit etmek en önemli kuralımızdır. Bundan sonra da bu ölçekler içinde yatırımlarımızı devam ettireceğiz. Daha iyi, daha faydalı hizmet vermek, ülkemizi geleceğe hazırlamak, gelecekte muasır medeniyetler seviyesinin üzerinde konuma gelmek tüm ulaştırma camiasının ana hedefi olmuştur."

Ankara-Niğde Otoyolu inşaatında 4 bin 212 çalışanın, bin 490 makineyle hizmet verdiğini dile getiren Turhan, projede emeği geçenlere teşekkür ederek, bu şartlarda yapılan çalışmaların, alın terlerinin ülke geleceğinde önemli açılımlara vesile olacağını söyledi.