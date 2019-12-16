Son Dakika

Ankara merkezli yasa dışı bahis operasyonu

- "Suç örgütü kurarak yasa dışı bahis oynatmak"la suçlanan 14 kişi Antalya, Bursa ve İstanbul'da gözaltına alındı

Genel 16.12.2019, 11:33
Ankara merkezli yasa dışı bahis operasyonu
banner230

ANKARA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "suç örgütü kurarak yasa dışı bahis oynattıkları" iddiasıyla 14 kişi gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, çıkar amaçlı suç örgütü kurup yasa dışı bahis oynatanlara yönelik operasyonda Antalya'da 2, Bursa'da 7 ve İstanbul'da 5 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, şüphelilerin Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecekleri belirtildi.

#Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı #gözaltı #yasa dışı bahis
Yorumlar (0)
banner287
banner269
az bulutlu
Namaz Vakti 16 Aralık 2019
İmsak 06:17
Güneş 07:46
Öğle 12:42
İkindi 15:08
Akşam 17:28
Yatsı 18:51

Gelişmelerden Haberdar Olun

@