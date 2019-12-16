Son Dakika
Ankara merkezli yasa dışı bahis operasyonu
- "Suç örgütü kurarak yasa dışı bahis oynatmak"la suçlanan 14 kişi Antalya, Bursa ve İstanbul'da gözaltına alındı
Genel 16.12.2019, 11:33
ANKARA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "suç örgütü kurarak yasa dışı bahis oynattıkları" iddiasıyla 14 kişi gözaltına alındı.
Açıklamada, şüphelilerin Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecekleri belirtildi.
5°
az bulutlu
Namaz Vakti 16 Aralık 2019
|İmsak
|06:17
|Güneş
|07:46
|Öğle
|12:42
|İkindi
|15:08
|Akşam
|17:28
|Yatsı
|18:51