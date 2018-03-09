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Ankara merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonu

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, telefonda kendilerini hakim-savcı veya polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı belirtilen 10 kişi hakkında gözaltı kararı alındı

09 Mart 2018 Cuma 13:02
Ankara merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonu
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ANKARA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, telefonda kendilerini hakim-savcı veya polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı belirlenen 10 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, biri Ankara'da, dokuzu Şanlıurfa'da bulunduğu bildirilen şüphelilerin, ülke çapında çok sayıda kişiyi dolandıran örgüt üyeleri oldukları kaydedildi.

Açıklamada, şüpheliler hakkındaki gözaltı kararının "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç örgütü üyesi olmak" iddiasıyla alındığı ifade edildi.

Anahtar Kelimeler:
Ankara Cumhuriyet BaşsavcılığıDolandırıcılıkGözaltıTelefon
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