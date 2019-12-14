Son Dakika

Ankara merkezli oto hırsızlığı operasyonunda 7 gözaltı

ANKARA (AA) - Ankara merkezli 6 ilde oto hırsızlığına yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro ekipleri, bir hırsızlık şebekesi üyelerinin çaldıkları...

Genel 14.12.2019, 01:05
Ankara merkezli oto hırsızlığı operasyonunda 7 gözaltı
banner230

ANKARA (AA) - Ankara merkezli 6 ilde oto hırsızlığına yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro ekipleri, bir hırsızlık şebekesi üyelerinin çaldıkları otomobillerin şasi numaralarını değiştirerek sattıklarını belirledi.

Ekipler, yaklaşık 2 ay süren takibin ardından şasi numarası değiştirilen araçların çeşitli illerde bulunduğunu tespit ederek harekete geçti.

Ankara, Antalya, İstanbul, Sakarya, Kırşehir ve Mardin'de yapılan eş zamanlı operasyonla, çalıntı olduğu ve şasi numaralarında değişiklik yapıldığı belirlenen 16 otomobile el kondu, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon düzenlenen bazı iş yerlerinde çok sayıda otomobil parçası ve lüks araçlara ait motor aksamları bulundu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

#oto hırsızlığı
Yorumlar (0)
banner287
banner269
Namaz Vakti 14 Aralık 2019
İmsak 06:15
Güneş 07:44
Öğle 12:40
İkindi 15:07
Akşam 17:27
Yatsı 18:50

Gelişmelerden Haberdar Olun

@