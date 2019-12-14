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Ankara merkezli oto hırsızlığı operasyonunda 7 gözaltı
ANKARA (AA) - Ankara merkezli 6 ilde oto hırsızlığına yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro ekipleri, bir hırsızlık şebekesi üyelerinin çaldıkları...
Genel 14.12.2019, 01:05
ANKARA (AA) - Ankara merkezli 6 ilde oto hırsızlığına yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro ekipleri, bir hırsızlık şebekesi üyelerinin çaldıkları otomobillerin şasi numaralarını değiştirerek sattıklarını belirledi.
Ankara, Antalya, İstanbul, Sakarya, Kırşehir ve Mardin'de yapılan eş zamanlı operasyonla, çalıntı olduğu ve şasi numaralarında değişiklik yapıldığı belirlenen 16 otomobile el kondu, 7 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyon düzenlenen bazı iş yerlerinde çok sayıda otomobil parçası ve lüks araçlara ait motor aksamları bulundu.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.
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