Ankara merkezli FETÖ/PDY operasyonu

KAYSERİ (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2010'daki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'na yönelik 76 ilde başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında Kayseri'de gözaltına alınan 26 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yakalanan şüphelilerin gözaltı süreleri uzatıldı.
Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, yeniden emniyete götürüldü.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 2010'daki Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'nda FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde sorulara erişerek örgüt mensuplarına verdiklerinin tespiti üzerine dün 76 ilde eş zamanlı operasyon başlatılmış, Kayseri'de 26 şüpheli gözaltına alınmıştı.