Ankara merkezli FETÖ operasyonu

KARAMAN (AA) - Ankara merkezli 2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Karaman'da gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 76 ilde yürütülen soruşturma kapsamında Karaman'da gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Ö, H.Ş, . ve F.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheli Y.S.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen 2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturması kapsamında Karaman Cumhuriyet Başsavcılığınca 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, 5'i düzenlenen operasyonlarla yakalanmış, 2 şüphelinin ise aynı suçtan cezaevinde olduğu öğrenilmişti.

Bir şüpheliyi yakalama çalışması devam ediyor.