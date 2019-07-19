Ankara Kent Konseyi'nden Ankara Valisi Şahin'e ziyaret

ANKARA (AA) - Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz beraberindeki heyetle, Ankara Valisi Vasip Şahin'i ziyaret ederek, başkentte yapacakları çalışmaların detaylarını paylaştı.

Ankara Kent Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, Yılmaz ve Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyeleri, Ankara Valisi Şahin'le bir araya geldi.

Ziyarette konuşan Yılmaz, Kent Konseyi ile ilgili Vali Şahin'e bilgi vererek, Ankara'da turizmin geliştirilmesi, sıfır atığın yaygınlaştırılması, Atatürk'ün Ankara’ya gelişinin 100. yılı ile TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü kapsamındaki programlar için çalışma yapmak istediklerini anlattı.

Bisiklet yolları ve Avrupa Birliği’nin desteklediği konularla ilgili çalışmalarının olacağını da belirten Yılmaz, "Direkt uçuşlarla ilgili ve Duatepe'nin turizm konusu olması, aynı Çanakkale'de olduğu gibi Ankara'da da Milli Mücadele'yi yeni nesillere aktarmakla ilgili çalışmamız var. 3 bin öğrenci götürdük Duatepe’ye. Bu konuyu Kent Konseyi'nin de çalışmaları içerisine aldık. Ankara'nın bu anlamda turizm beldesi olduğunu vurgulamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sıfır atık ile ilgili çalışmaların Kent Konseyinin çalışma alanı olması gerektiğine ilişkin geçen hafta Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'nin yayımlandığını anlatan Yılmaz, "Kent konseyi olarak sıfır atığın daha da yaygınlaştırılması açısından elimizden geleni yapacağız. Ayrıca Gordion ile ilgili de sorumluluk almak istiyoruz. Buranın da turizm açısından geliştirilmesi ve yarım kalan projelerin devam ettirilmesi için çalışma yapacağız."

- "İmkanlarımız nispetinde en iyisini yapmaya gayret edeceğiz"

Vali Vasip Şahin de konseyin hayırlı olması dileğinde bulunarak, "Şehri yönetenlere, bizlere katkı verebilirsiniz. Sahada olduğunuz için birebir gözlemlerinizi önergeye dönüştürerek yardımcı olabilirsiniz. Güzel bir uyum yakalanabilirse çok faydalı olur. Tespitler ve öneriler konusunda imkanlarımız ölçüsünde üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Görevimiz, insanların daha mutlu ve müreffeh, sağlıklı şartlarda yaşamasını sağlamak. Hep birlikte inşallah imkanlarımız nispetinde en iyisini yapmaya gayret edeceğiz, ayrımız gayrımız yok." değerlendirmesini yaptı.

Turizm konusunda İstanbul, Antalya, İzmir gibi diğer illerle rekabet edilmesi gerektiğine dikkati çeken Şahin, şunları kaydetti:

"İnsanlar geldiğinde üç gün İstanbul'da duruyorsa dördüncü veya beşinci gün 'Ankara da varmış' diye düşünmeli. Bu işi dünyaya bizim kabul ettirmemiz lazım. Topyekun dışarıya bunu böyle lanse etmemiz lazım. Duatepe önemli. Sakarya Meydan Muharebeleri, Cumhuriyetin kuruluşunun zeminini hazırlamıştır. Cumhuriyetin hikayesi burası. Bizim bu hikayeyi hem yurt içinde hem yurt dışında daha fazla bilinir kılmamız lazım. Gordion mesela önemli bir merkez. Türkiye'de herkesin kendini öne çıkartabilecek objeler sunabilme avantajı var. Biz o noktada burayı da cazip kılabilmeliyiz. Elimizdeki imkanları daha fazla sunmak daha fazla görünür kılmak zorundayız."

Şahin, Sıfır Atık uygulamasına ilişkin olarak da "Bu aslında bizim kültürümüzde var. İstanbul'da da gördüm Avrupa'da da böyle. İnsanlar lokantaya gittiklerinde artan yemeği paket yaptırıyorlar. Evine götürüp tekrar yiyor veyahut evdeki hayvanlarına götürüyorlar. Bu aslında bir slogan olarak kullanılmalı. 'Artanınızı evinize götürebilirsiniz' şeklinde bir slogan olabilir." önerisinde bulundu.

Toplantıda Yürütme Kurulu üyelerinden Ceren Anadol, turizm konusunda, Cemalettin Kömürcü de sıfır atık konusunda kısa bir sunum yaptı.

