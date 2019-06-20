Ankara-Kayseri kara yolu kavşak noktalarında drone denetimi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Emniyet Müdürlüğü, Ankara-Kayseri kara yolunun Kırşehir'den geçen bölümünde drone destekli trafik kontrolü yapılıyor.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, Ankara Kayseri kara yolundaki kavşak noktalarında uygulama ve denetimlerini drone desteğiyle sürdürüyor.

Durdurdukları sürücüleri emniyet kemeri takmaları, aşırı hız yapmamaları ve uykusuz araç kullanmamaları yönünde uyaran ekipler, araçlarda bulunan çocukların sürücü olan ebeveynlerinin kural ihlaline karşı uyarmalarını istiyor.

Trafik denetimleri kapsamında 32 personel ile görev yapan ekipler, tatile giden ailelerin trafikte yoğunluk oluşturduğu için sürücüleri kavşak noktalarında durdurarak uyarılarda bulunuyor.

Ankara-Kayseri kara yolunun Kırşehir bölümündeki Özbağ, Ortaköy, Akpınar ve Kaman yol kavşaklarında, trafik ihlali oluşmaması, olası kazaların önlenmesi için de güzergahlar sürekli drone destekleriyle kontrol ediliyor. Akpınar İstasyonu önünde oluşturulan polis kontrol noktasındaki 'Yaşam tüneli’ ile de araç sürücülerine bilgilendirmeler yapılıyor. Aşırı hız, emniyet kemeri ve kırmızı ışık, cep telefonu, şerit ihlalleri ile ilgili olarak trafik denetimlerine yoğunlaşmaya devam ediliyor.

Kara yolu üzerinde kullanılan drone ile de, trafiğin yoğun olduğu bölümler tespit edilerek ekipler yönlendiriliyor. Drone ekibi, kural ihlali yapan sürücüleri ekiplere bildiriyor.



