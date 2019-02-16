Ankara Kalkınma Ajansından eğitime destek

ANKARA (AA) - Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü ve bağlı kurum ile okullar tarafından hazırlanan Robotik ve Kodlama Eğitici Eğitim Projeleri Ankara Kalkınma Ajansınca Teknik Destek Programı çerçevesinde desteklenmeye uygun bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, desteklenmesi uygun bulunan projelerin sözleşmeleri için imza töreni yapıldı.

Ankara Kalkınma Ajansı binasında düzenlenen törene Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar ile İlçe Milli Eğitim Müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Akpınar, törende yaptığı konuşmada, destekleri için Ankara Kalkınma Ajansına teşekkür ederek, çocukların geleceği için projeler geliştirmeye devam edeceklerini bildirdi.

Şayık ise çocukların ve gençlerin eğitimine yönelik projelere özel önem verdiklerini belirtti.

Kurumların ihtiyaç duyduğu teknik eğitimlerle, insan kaynağının geliştirilmesi, eğitimde yeni yöntem ve uygulamaların hayata geçirilmesinin amaçlandığı ifade edilen açıklamada, bilişim teknolojileri alanında yürütülecek eğitim programlarıyla 21'inci yüzyılın ihtiyaç duyduğu insan kaynağının yetişmesine katkı sağlamanın hedeflendiği vurgulandı.



Ankara Kalkınma Ajansının 2018 yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenmesi uygun bulunan projelerin isimleri şöyle sıralandı:

"Robotik ve Kodlama Eğitici Eğitimi, 3D Atölye, Lot Tabanlı Enerji İzleme Yazılımları Geliştirme Eğitimi, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Eğitici Eğitimi, Öğretmenlere Yönelik Yapay Zeka Eğitimi, Kamu Kurumları Kurumsal Kapasiteyi Geliştirme Eğitimleri, 21'inci Yüzyıl Neslinin Yeni Dili Kodlama İçin Eğitimci Eğitimi, Mesleki Teknikte STEM, Keçiören Kodluyor, İnsansız Hava Araçları Yazılımı, Modellemesi ve Mekatronik Mühendisliği Eğitimi, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunun 21. Yüzyıl Becerilerinin Eğitimde Kullanılması Eğiticilerin Eğitimi, STEM Eğitici Eğitimi, Öğretmenlere Yönelik Yapay Zeka Eğitimi, Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Toplum, Okulda Psikoloji, Çocuk Gelişimi, Beslenme ve Diyet Alanlarında Danışmanlık Hizmeti ve Yenimahalle Kodlama Eğiticilerini Eğitiyor projeleri."







