Ankara Kalkınma Ajansı yetkilileri Beypazarı'nda

ANKARA (AA) - Ankara Kalkınma Ajansı yetkilileri, Beypazarı Kaymakamlık makamında düzenlenen toplantı ile 2019 Yılı Fizibilite Destek Programı kapsamında bilgilendirmede bulundu.

Kaymakamlık toplantı salonunda düzenlenen Ankara Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Fizibilite Destek Programı toplantısına, Kaymakam Can Aksoy, İlçe Tarım Orman Müdürü Yavuz Ekici, Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun ile diğer ilgililer katıldı.

Ankara Kalkınma Ajansı yetkilileri Ersin Ak ve Emine Gökkaya, Fizibilite Destek Programının bütçesinin 2 milyon lirayı bulduğunu ve 3-12 ay arasında değiştiğini aktardı.

Kaymakam Aksoy, ilçede jeotermal sularla ilgili fizibilite çalışmasında bulunacaklarını, gıda OSB'si kurmak üzere yine fizibilite çalışmalarında bulunacaklarını kaydetti.