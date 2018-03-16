Ankara İtfaiyesi personeline ileri sürüş eğitimi

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli, yangınlara anında müdahale edebilmeyi kolaylaştıran ulaşım teknikleri konusunda uygulamalı ileri sürüş eğitimi aldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı tarafından ilk defa Ankara İtfaiyesi personeline uygulamalı ileri sürüş teknikleri eğitimi verildi.

İtfaiye Daire Başkanlığının müdahale biriminde görevli 30 personelin katıldığı eğitimde, olaylara müdahalede zamanla yarışın önemine vurgu yapıldı.

İtfaiye araçlarını kullanan sürücülere, defansif ve ileri sürüş teknikleri anlatıldı. Olumsuz hava koşullarında sürüş, önden kaymalarda kontrol, frenaj, engelden kaçma, slalom ve u dönüşü gibi zorlu şartlarda sürüş tekniklerini öğrenen personel, trafikte karşılaşılabilecek tüm riskler konusunda da eğitildi.

- Uygulamalı eğitim

Açıklamada, farklı koşulda araç kontrol yöntemlerinin direksiyon başında uygulamalı gösterildiği eğitime katılan itfaiye personelinin, eğitim sayesinde yangın ve afet durumlarında, çabuk müdahale hallerinde araç kullanımını en ivedi şekilde gerçekleştirmeye yönelik önemli bilgiler edindiklerini, kişisel sürüş becerilerini test etme imkanı bulduklarını söyledikleri belirtildi.

Yetkililer ise Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan bu tip eğitimlerin süreceğini, personel için gerekli en iyi eğitimleri bu konudaki en deneyimli uzmanlardan almaya devam edeceklerini bildirdi.