Ankara İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

ANKARA (AA) - Ankara Valisi Ercan Topaca, başkentte yapımı devam eden kamu yatırımlarına ilişkin, "Bu dönemde kaynaklarımızı iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Kaynaklarımız sınırsız değil." dedi.

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Koordinasyon Kurulu'nun 2018 yılı 4. dönem toplantısı, Vali Topaca başkanlığında yapıldı.

Valilikteki toplantıya Vali Yardımcısı Bilal Bozdemir, kaymakamlar, belediye başkanları, bölge müdürleri, il müdürleri ve OSB temsilcileri katıldı.

Toplantıda, 2018 Yatırım Programı'nda yer alan projelere dair bilgiler verildi.

Kentte yürütülen toplam proje sayısının bin 376 olduğu, 229 projenin tamamlandığı, 907 projenin devam ettiği, 87 projenin de ihale aşamasında olduğu bildirildi.

Genel ve katma bütçeli kuruluşların toplam proje sayısının 911, kamu iktisadi teşebbüsleri yatırımlarındaki proje sayısının 64, mahalli idareler yatırımlarında proje sayısının ise 401 olduğu kaydedildi.

- "Devletin, kamunun çıkarını korumak zorundayız"

Vali Topaca, toplantıda yaptığı konuşmada, ihale aşamasında olan projelerin ihalelerinin yapılmasını, devam edenlerin etkili şekilde takip edilmesini istedi.

"Bu dönemde kaynaklarımızı iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Kaynaklarımız sınırsız değil." ifadesini kullanan Topaca, şunları kaydetti:

"Devletin, kamunun çıkarını korumak zorundayız. Gerekli denetim yapılmaz, iş kalitesiz yapılır, daha bina teslim alınmadan tadilat işleriyle karşı karşıya kalınırsa burada bizim ciddi sorumluluğumuz, vebalimiz vardır. Tüm ikazlarımıza rağmen yapılan işlerin kalitesinde hala sıkıntılarımız var. Bu hususta bütün kurum müdürlerimiz gerekli denetimleri yapsın, malzeme seçiminde hassas davransın. İşi takip eden teknik elemanlarımızı biraz daha fazla işin başında tutalım."



