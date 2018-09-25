Ankara için kuvvetli fırtına uyarısı

ANKARA (AA) - Ankara Valiliği, kent genelinde yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına beklendiği uyarısında bulunarak vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini bildirdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre Türkiye'nin kuzeybatı kesimlerinde kuzeydoğudan (poyraz) kuvvetli esen rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak Ankara'da kuvvetli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceğinin tahmin edildiği bildirdi.
Açıklamada, "Perşembe akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtınanın meydana getirebileceği olumsuzluklara (çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar vb.) karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.