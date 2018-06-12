Ankara Garı önündeki terör saldırısı davası (2)

ANKARA (AA) - Ankara Garı önünde 100 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili 36 sanığın yargılandığı davada, cumhuriyet savcısı, 9 sanığın "kasten öldürmek" suçundan 100'er kez, "anayasayı ihlal" suçundan da birer kez olmak üzere 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapsini talep etti. Bir sanık hakkında ise aynı suçlardan dava açılması için savcılığa ihbarda bulunulmasını istedi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Bazı siyasi parti ve sendika temsilcilerinin de takip ettiği duruşmada, müşteki avukatları söz aldı.



Avukat Özge Işık, dosyada eksikler bulunduğunu ifade ederek savcının esas hakkında görüşünü veremeyeceğini ileri sürdü.

Saldırının planlayıcısı Yunus Durmaz ile Nusret Yılmaz ve Ahmet Güneş’in 2014’ten itibaren Gaziantep’te polisçe izlendiğini, Durmaz hakkında İstanbul'da 11 Kasım 2013’te yakalama kararı da çıkartıldığını anlatan Işık, bazı istihbari bilgilerin gizlendiğini öne sürdü.

Işık, “Dosya yıllarca sürüncemede kalsın istemiyoruz. Adaleti en çok isteyen biziz ama bütün sorumluların yargılanması koşuluyla” dedi.

Müşteki avukatı Gülşah Kaya, saldırının gerçekleşmesinde bazı kamu görevlilerinin de ihmali bulunduğunu iddia etti.

Avukat Mustafa Söğütlü ise dosyada X ve Y olarak gösterilen ve kim oldukları belirlenemeyen iki kişinin tespitinin sağlanmasını istediklerini bildirdi.

Söğütlü, örgüt üyelerinin kullandığı hücre evleri ile bombaların ve malzemelerin saklandığı depoların görüntülerindeki kişilerin belirlenmesi için bilirkişi raporu alınması talebinde bulundu.

Avukat Senem Doğanoğlu da dosyada olay tutanağı bulunmadığını savundu, olay yerinde keşif yapılmadığını ifade etti. Doğanoğlu, bu koşullarda savcının esas hakkındaki görüşünün alınamayacağını ileri sürdü.

- Cumhuriyet savcısı mütalaa verdi

Savcı, beyanların ardından esas hakkındaki görüşünü açıkladı. Savcının dosyaya sunduğu 55 sayfalık esas hakkındaki görüşünde, saldırının DEAŞ terör örgütü adına gerçekleştirildiği ifade edildi ve eylem "acımasız" ve "vahşi" olarak nitelendirildi.

Savcı, duruşmada okuduğu görüşünde, sanıklardan Abdülmubtalip Demir, Talha Güneş, Metin Akaltın, Yakub Şahin, Hakan Şahin, Halil İbrahim Alçay, Resul Demir, Hacı Ali Durmaz ve Hüseyin Tunç'un, "anayasal düzeni ihlal" suçundan 1'er, "100 kişiyi kasten öldürme" suçundan da 100'er kez olmak üzere toplam 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Savcı, söz konusu sanıklar için ayrıca 20'si çocuk 391 kişiyi öldürmeye teşebbüs suçundan da ayrı ayrı 11 bin 730'ar yıl hapisle cezalandırılmalarını istedi.

"DEAŞ silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 22 yıl 6 ay hapisle cezalandırılması istenen sanık Erman Ekici hakkında ise "Anayasal düzeni ihlal" ve "100 kişiyi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 20'si çocuk 391 kişiyi öldürmeye teşebbüs suçundan da 11 bin 730'ar yıl hapisle cezalandırılmaları istemiyle savcılığa suç duyurusunda bulunulması talebinde bulunuldu.

Sanıklardan Abdülmubtalip Demir, Metin Akaltın, Yakup Şahin ve Hüseyin Tunç'un ayrıca "örgüt faaliyeti çerçevesinde izinsiz tehlikeli madde bulundurmak nakletmek" suçundan 24'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

- Örgüt üyeliğinden hapis talebi

Savcı, sanıklardan Esin Altıntuğ (Durgun), Hatice Akaltın, Yakup Yıldırım, Suphi Alpfidan, Yakup Karaoğlu, Mehmedin Baraç, Nihat Ürkmez, Abdulhamit Boz ve Burak Ormanoğlu'nun "DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Cumhuriyet savcısı, sanık Burak Ormanoğlu hakkında, "vahim nitelikte silah ve mermi bulundurmak" ve "örgüt faaliyeti çerçevesinde izinsiz patlayıcı bulundurmak" suçlarından ayrıca 24 yıla kadar hapis talebinde bulundu.

- Dosyaları ayrıldı

Savcı, firari sanıklar İlhami Balı, Savaş Yıldız, Edremit Türe, Deniz Büyükçelebi, Yakup Selağzı, Kasım Dere, Nusret Yılmaz, Mustafa Delibaşlar, Walentina Slobodjanjuk, Muhammet Zana Alkan, Ömer Deniz Dündar, Cebrail Kaya, Ahmet Güneş, Kenan Kutval, Bayram Yıldız ve Hasan Hüseyin Uğur hakkındaki davaların ayrılmasını, yargılama sırasında ölen sanık Mehmet Kadir Cabael hakkında açılan davanın ise düşürülmesini talep etti.

(Bitti)