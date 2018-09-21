Ankara caddelerine yeni isimler

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesince, Başkentteki bazı caddelere, şehit Piyade Üsteğmen Oğuz Kağan Usta, Ege Üniversitesi öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu ile eski bakanlardan Hasan Celal Güzel'in ismi verildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, şehitlerin ve siyasete yön veren kişilerin adını cadde ve sokaklarda yaşatmaya devam ediyor.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Meclisinde oy birliği ile alınan karar kapsamında Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Üsteğmen Oğuz Kağan Usta'nın ismi Çankaya'daki Aşıkpaşa ve Metin Oktay Mahalleleri sınırları içerisinde bulunan 223. Cadde ile Gölbaşı ilçesi Seğmenler ve Şafak Mahalleleri sınırları içindeki Karanfil Caddesi'ne verildi.

Etimesgut İstasyon Mahallesi'ndeki 2310. Cadde, Ege Üniversitesi'nde 20 Şubat 2015'te öğrenciler arasında çıkan kavgada hayatını kaybeden Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun ismini aldı.

Kararla eski bakanlardan merhum Hasan Celal Güzel'in adı ise Çankaya Kızılırmak Çukurambar ve İşçi Blokları Mahallesi sınırlarındaki 1427. Cadde'ye verildi.