Ankara Büyükşehir Belediyesinden stratejik plan toplantısı

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde kentin geleceğinin değerlendirileceği "2020-2024 Stratejik Plan Çalışmaları Tanıtım Toplantısı" düzenlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Mansur Yavaş başkanlığında 18 Temmuz Perşembe günü 10.00-12.00 saatleri arasında yapılacak toplantıya, her yaş ve meslek grubundaki vatandaşlar başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları, dernek ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katılacak.

Toplantıda Ankara'nın gelecek 5 yılına ilişkin ulaşım, alt yapı, kültürel ve sosyal faaliyetler, ve kent yaşamına dair beklentiler değerlendirilecek.





