Son Dakika
Ankara Büyükşehir Belediyesinden hayvanseverlere ücretsiz eğitim
Genel 18.12.2019, 13:31
9
ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde görev yapan güvenlik personelleri başta olmak üzere kentte yaşayan hayvansever vatandaşlar için "Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Eğitimi" düzenleyecek.
Eğitime katılmak isteyenlerin, 4 adet resim, ikametgah belgesi ve nüfus sureti (Nüfus cüzdanı fotokopisi) ile 20 Aralık Cuma gününe kadar Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Veteriner Şube Müdürlüğüne gelerek dilekçeyle başvuru yapması gerekiyor.
Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonunda 2 gün, ücretsiz olarak düzenlenecek eğitim programı sonrasında katılımcılara sertifikaları takdim edilecek.
-3°
sisli
Namaz Vakti 19 Aralık 2019
|İmsak
|06:19
|Güneş
|07:47
|Öğle
|12:43
|İkindi
|15:09
|Akşam
|17:29
|Yatsı
|18:53