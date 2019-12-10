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Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi aralık ayı ikinci oturumu yapıldı

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi aralık ayı ikinci oturumu, Büyükşehir Belediye Birinci Başkan vekili Fatih Ünal başkanlığında yapıldı.Toplantıda, ASKİ'nin 2020 yılı hizmet tarifeleri ve belediye otopark ücret tarifesinin...

Genel 10.12.2019, 19:48
Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi aralık ayı ikinci oturumu yapıldı
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ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi aralık ayı ikinci oturumu, Büyükşehir Belediye Birinci Başkan vekili Fatih Ünal başkanlığında yapıldı.

Toplantıda, ASKİ'nin 2020 yılı hizmet tarifeleri ve belediye otopark ücret tarifesinin belirlenmesi ile çeşitli yol ve sokakların isimlendirilmesine ilişkin başkanlık yazıları kabul edilerek ilgili komisyonlara sevk edildi.

Gündem dışı konuşmaların ardından oturum, yarın 18.00'de yeniden toplanmak üzere sona erdi.

#Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi #Fatih Ünal
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