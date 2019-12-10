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Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi aralık ayı ikinci oturumu yapıldı
ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi aralık ayı ikinci oturumu, Büyükşehir Belediye Birinci Başkan vekili Fatih Ünal başkanlığında yapıldı.Toplantıda, ASKİ'nin 2020 yılı hizmet tarifeleri ve belediye otopark ücret tarifesinin...
Genel 10.12.2019, 19:48
ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi aralık ayı ikinci oturumu, Büyükşehir Belediye Birinci Başkan vekili Fatih Ünal başkanlığında yapıldı.
Gündem dışı konuşmaların ardından oturum, yarın 18.00'de yeniden toplanmak üzere sona erdi.
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