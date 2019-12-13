Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinden EGO otobüsü alım kararına destek

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde grubu bulunan tüm partiler, EGO Genel Müdürlüğünce, otobüs alımı ve 2 dolum istasyon yapımı projesi için dış kredi alımına destek verdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, yılın son toplantısını gerçekleştirmek üzere Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Plan ve Bütçe Komisyonunun EGO Genel Müdürlüğünce 254 CNG'li, 28 dizel otobüs alımı ve 2 dolum istasyon yapımı projesi için 60 milyon avroya kadar dış kredi almasını uygun görmediği rapor gündeme geldi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mümin Altunışık, 8 aylık süreçte yaklaşık 3 kez borçlanmayla karşı karşıya kalındığını belirterek, Yavaş'a "Ankara'ya hizmet etmek için hep borçlanacak mısınız?" diye sordu.

AK Parti olarak bugüne kadar Ankara'ya hizmeti önemsediklerini vurgulayan Altunışık, mağduriyet oluşmaması için bu borçlanma teklifine de 'Evet' dediklerini söyledi.

Altunışık, "Milletin ihtiyacı olan belediye imkanları noktasında siz bunu gerçekleştiremediyseniz, evet milletimiz mağdur olmasın, bu borçlanma gerçekleşsin, milletimiz rahat bir şekilde ulaşıma devam etsin." dedi.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletin emrinde olduklarını dile getiren Altunışık, "Milletimizin rahatı, refahı, huzuru için hep çalıştık, çalışmaya da devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ise siyaset yapmaya değil Ankara'nın sorunlarını çözmeye geldiklerini söyledi.

Otobüs alımının önemine işaret eden Yaşar, "Ankara'nın toplu taşımada sıkıntılı olduğu noktalar var. Her meclis üyesine otobüs talep eden semtler var, muhtarlarımızdan gelen talepler var. Ankara'ya son 4 yıldır maalesef otobüs alınmadı, otobüslerin yıpranma süresi var. Yarın onlarda olan kazanın vebali, sorumluluğu var." diye konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan da Yavaş'ın tasarruf tedbirlerine ilişkin yaklaşımına saygı duyduklarını ancak tasarruftan elde edilen kaynağın da doğru kullanılmasına özen gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Ilıkan, "Biz o otobüslere biniyoruz, metroya da biniyoruz. Bunun acil bir ihtiyaç olduğunu kabul ediyoruz. İsterdik ki bunun sizin çalışmalarınızla, projelerinizle, programlarınızla çözelim ama madem ki bunun için illa ki borçlanmamız gerekiyor. Biz de borçlanmaya 'Evet' diyoruz." dedi.

- "Halkın sağlığı ve canına öncelik veriyorum"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da geçmişteki bazı Meclis kararlarının oy birliğiyle alındığına, önemli kararlarda Meclisin bir araya geldiğine dikkati çekerek, Ankara'ya faydalı olacak bu karar için herkese teşekkür etti.

Borçlanmanın sebebinin, acil ihtiyaçlar olduğunu belirten Yavaş, Ankara'nın çeşitli yerlerinde her gün çok sayıda vatandaşın kaza yaparak hayatını kaybettiğini, dolayısıyla buralara bulvar, kavşak ve yol yapıldığını ifade etti.

Ankara'nın İvedik, Polatılı Gölbaşı bölgelerinde çeşitli sebeplerden dolayı su sıkıntısı yaşandığını aktaran Yavaş, bu sıkıntıları gidermeye çalıştıklarını dile getirdi.

Yavaş, "Akşama kadar Mavi Masa'yı kendim takip ediyorum. En fazla şikayet EGO'dan. Birtakım eksiklikler var ve otobüs sayısı da gerçekten düşmüş. Günde 40 otobüsümüz sürekli tamire, bakıma gidiyor. Bunlara yapılan masraf da fazla. Can güvenliği var." diye konuştu.

Mansur Yavaş, geçmişte heykellere para harcandığını ancak kendisinin halkın sağlığına ve canına yönelik çalışmalara öncelik verdiğini belirtti. Yavaş, "Halk karda, kışta, güneş altında otobüs beklerken, çile çekerken ben ne dinazora para veririm ne de başka şeye para harcayacak halim yok." dedi.

Gündeme gelen komisyon raporu, bazı hukuki pürüzler çıkması dolayısıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna iade edildi. Söz konusu madde için Meclis, ilerleyen günlerde belirlenecek bir tarihte olağanüstü toplanacak.



