ANKARA (AA) - Çubuk Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Okçuluk Takımı sporcuları, Ankara 4. Salon Okçuluk Şampiyonası'nda 12 madalya ve 3 kupa kazandı.

Türkiye Okçuluk Federasyonu İl Temsilciliğinin desteğiyle Yıldırım Okçuluk İhtisas Spor Kulübü ve MEV Koleji tarafından organize edilen Ankara 4. Salon Okçuluk Şampiyonası Yenimahalle ilçesinde düzenlendi.

Ankara genelinden 127 okul ve 378 sporcunun katıldığı şampiyonaya Çubuk'taki okulları temsilen Çubuk Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Okçuluk takımındaki sporcular da katıldı.

Çubuk Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Olimpik Okçuluk Takımı, turnuvada, 8 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya alırken, 3 adet de takım olarak birincilik kupası aldı.

Çubuk Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Olimpik Okçuluk Takımı antrenörü Murat Arıöz, katıldıkları dördüncü turnuvadan da başarı elde etmenin sevindirici olduğunu ifade ederek, hedefledikleri Türkiye şampiyonasına adım adım ilerlediklerini belirtti.

Turnuvaya minikler kategorisinde 26 öğrenciyle katıldıklarını aktaran Arıöz, şunları kaydetti:

"Ankara'daki köklü kulüplerin arasından çok sayıda madalya kazanmanın kıvancını yaşıyoruz. Özellikle de bu turnuvada takım yarışlarında 3 birincilik kupası alan Çubuk Ortaokulu öğrencilerimiz Ankara'daki tüm sportif başarılı okullar arasında ön plana geçmesine neden oldu. Okçulukta gözde bir okul haline geldi. Çubuk'ta okçuluk sporunun altyapısını oluşturduk. Amacımız ilçemizden milli takıma sporcu göndermek. Bunun için gece gündüz çalışıyoruz. Ayrıca bu yarışmada tüm sporcularımız kendilerini gösterme şansı yakaladı. İlçemize 3 adet birincilik kupası kazandırmış olduk. Ben buradan bize her türlü desteği veren başta Belediye Başkanımız Tuncay Acehan'a sporcularımıza ve onlara her daim destek olan ailelerine teşekkür ediyorum."

Arıöz'ün verdiği bilgiye göre, 7-8 yaş klasik yay bayanlarda Çubuk İlkokulu'ndan Sude Hira Bektaş altın madalya, "11-12 yaş klasik yay erkeklerde Çubuk Ortaokulu'ndan, İbrahim Yıldız gümüş madalya, 11-12 yaş makaralı yay bayanlarda Çubuk Ortaokulu'ndan Elif Zeren Baştuğ gümüş madalya, 11-12 yaş makaralı yay erkeklerde Çubuk Yavuz Selim Ortaokulu'ndan İhsan Yiğiner bronz madalya, 13-14 yaş makaralı yay erkeklerde Çubuk Yavuz Selim Ortaokulu'ndan Erencan Arık gümüş madalya aldı.

Takım olarak ise 7-8 yaş klasik mix takım kategorisinde Çubuk İlkokulu'ndan Sude Hira Bektaş ve Muhammed Emin Kale altın madalya ve birincilik kupası, 11-12 yaş klasik yay erkek takım kategorisinde Çubuk Ortaokulu'ndan İbrahim Yıldız, Abdullah Bektaş ve Ahmet Eymen Acar altın madalya ve birincilik kupası, 11-12 yaş klasik yay mix takım kategorisinde ise Çubuk Ortaokulu'ndan İbrahim Yıldız ve Beyza Nuran Karcı altın madalya ve birincilik kupasının sahibi oldu.