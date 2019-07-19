"Anız yangınıyla yüzey toprağının organik maddesi yok oluyor"

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Tarım ve Orman Müdürü Emine Sever, hububat hasadı sonrası toprağa, çevreye, yaban hayatına ve ormanlara zarar veren anız yakılmasına karşı uyarılarda bulunuldu.

Sever, yaptığı yazılı açıklamada, hububat hasadının tüm hızıyla devam ettiğini ve bu yıl hububattaki verim ve kalite sonuçlarının çiftçinin yüzünü güldürdüğünü kaydetti.

Hububat hasadı sonrası anız yakılmasıyla toprağa, çevreye, yaban hayatına ve ormanlara verilen zarara değinen Sever, şunları ifade etti:

"Çiftçilerimiz hasat sonrası tarlada kalan bitki saplarını bir değeri olmadığı için böcek ve diğer zararlıları yok etmek, çeşitli hastalıkları önlemek, toprak işlemede kolaylık sağlamak ve anızın çok kolay, çabuk ve masrafsız şekilde yok edilmesini sağlamak gibi gerekçelerle anızları yakıyor. Oysa anız yakmak son derece yanlıştır. Anız yangınıyla yüzey toprağının organik maddesi yok olur. Halbuki organik maddenin, yağış sularının emilmesi ve tutulmasını sağlamak, topaklaşmayı temin ederek erozyonla taşınmayı önlemek ve toprağın havalanmasını sağlamak gibi önemli görevleri bulunur. Çok kolay kaybolmasına rağmen, bir santimetre toprağın oluşması için 100-300 yıl gibi uzun zamana ihtiyaç vardır."

Sever, anız yangınlarında iletim hattı direklerini ve ormanların da zarar gördüğünü anımsatarak, söz konusu yangınlarla her yıl milli ekonomiye milyonlarca liralık zarar verildiğini vurguladı.

Anız yakılmaması yönünde muhtarların bilgilendirildiğini kaydeden Sever, anız yakıldığını görenlerin veya duyanların emniyet güçleri ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bilgi vermesi gerektiğinin altını çizdi.